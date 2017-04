Serigne Babacar Kane, préfet de Dakar : « Y en a marre fera son rassemblement et il n’y aura pas de contre-manifestation »

C’est un ouf de soulagement du côté du mouvement « Yen a marre ». Malgré plusieurs tergiversations et doutes, Thiat, Fadel Barro et Cie, vont tenir, aujourd’hui, leur rassemblement. Ce ne sera pas une marche, comme annoncé çà et là.



Leur adversaire déclaré, Yakham Mbaye, Secrétaire d’Etat chargé de la communication, devra prendre son mal en patience. Car, il n’aura pas cette fois-ci l’occasion de croiser le fer avec « Y en a marre », à travers la marche parallèle qu’il avait prévue aujourd’hui.



« Le rassemblement de Y en a marre est autorisé. Il aura bel et bien lieu demain (aujourd’hui, ndlr). Il n’y aura pas de contre-manifestation », nous a fait savoir hier au téléphone, le préfet de Dakar, Serigne Babacar Kane. Une annonce qui sonne comme un arbitrage mettant fin à la polémique autour de deux manifestations qui avaient suscité moult inquiétudes auprès des Sénégalais. Et le préfet de Dakar a tenu à préciser que : « Y en a marre n’a jamais déclaré une marche, mais un rassemblement à la place de l’Obélisque ».



