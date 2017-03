Serigne Bassirou Guèye*: « j’ai sur ma table, une plainte d’Abdoul Mbaye, contre son ex-épouse

C’est le Procureur de la République qui soulève le lièvre ! En effet, lors de sa conférence de presse animée autour des questions judiciaires brûlantes de l’heure, Serigne Bassirou Guèye a révélé qu’autant l’ancien Premier ministre, Abdoul Mbaye, est poursuivi par son ex-épouse pour faux et usage de faux, autant il a sur sa table une plainte du leader de l’Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act).



L’ex-chef du Gouvernement, qui s’est mué en farouche opposant de Macky Sall, a, lui aussi, porté plainte contre son ancienne épouse Aminata Diack, pour faux et usage de faux. Au motif que, selon Abdoul Mbaye, ils avaient, déjà, fait une séparation de biens.



Actusen.com