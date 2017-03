Serigne Bassirou Guèye, procureur de la République: "On nous injure, on nous calomnie, il faut que ça cesse"

Rédigé par leral.net le Samedi 4 Mars 2017 à 11:14

Après son long discours de plus 40 minutes, le procureur de la République a répondu aux questions des journalistes. A ceux qui prétendent que la justice est sélectivs, il a dit qu'à ce jour, il n'a reçu, de la part de l'Ige, que le rapport relatif à la mairie de Dakar.



Pour les dossiers de l'Ofnac, il a dit que pour le moment, il les a transmis aux membres de la section financière du parquet de Dakar qui sont en train de les étudier.



"Très bientôt, je viendrai parler de ces dossiers en long et en large", a-t-il déclaré. D'un revers de main, il a évacué les questions relatives aux affaires Aïda Ndiongue et Thione Seck. Au journaliste qui demandait la date d'ouverture des scellés dans l'affaire du chanteur, il rétorque : "Je ne sais pas. C'est devant le juge, c'est à lui qu'il faut poser cette question. Est-ce que quelqu'un a demandé l'ouverture des scellé? Je ne sais pas moi. Pour l'affaire Aïda Ndiongue, il y a un dossier pendant devant le Doyen des juges. Il prendra le temps qu'il faut pour terminer la procédure. Nous, on a fini notre procédure. Il faut s'adresser à ceux qui gèrent les autres procédures en ce qui concerne ces questions", a-t-il renseigné.



Sur les "attaques" contre sa personne et la Justice, le procureur siffle la fin. "La Justice nous appartient à tous. Ce n'est de l'intérêt de personne de la discréditer. C'est devenu un effet de mode. En France et en Espagne, on tient le même discours, mais on le fait avec moins de violence. On injure, on calomnie, on diffame. Je dois dire aux uns aux autres, que ça cesse! Je ne vais plus permettre à qui que ce soit, de quelque bord qu'il puisse se situer, de continuer à invectiver les magistrats, d'atteindre à leur honorabilité et de jeter le discrédit sur la justice. C'est terminé. Il faut ça cesse", a-t-il conclu.

