« Cheikh Sidy Moukhtar MBACKE : le Khalife Général de la Renaissance spirituelle », c’est le titre du film réalisé par le journaliste Cheikh Adramé DIOP. Le film sera projeté en avant-première le lundi 23 octobres 2017 à partir de 16 H au Théâtre National Daniel Sorano, sous la présence effective de Cheikh Bass Abdou Khadre Mbacké, porte-parole du Khalife Général des Mouride et du Premier Ministre Mohammed Boune Abdoulaye DIONNE.



Ce documentaire est un hommage rendu au khalife général des mourides, à toute la communauté mouride mais aussi à toute la umma islamique. Car Serigne Cheikh Sidi Moukhtar est un homme qui fait l’unanimité. Dès son accession à la tête de la confrérie mouride, le khalife a fait un appel retentissant pour l’unité de l’islam et des musulmans. Il a également rassemblé toute la famille de Serigne Touba, ses talibés et veille sur la ville sainte de Touba ainsi que sur son honorabilité.



Dans ce film, il est question de revenir sur la vie et l’œuvre de Serigne Cheikh Sidi Moukhtar Mbacké, son parcours en tant que petit fils de Cheikh Ahmadou Bamba, khalife de Son père Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, grand soufi et véritable gardien de l’orthodoxie mouride. Nous avons adapté ou traduit en images le livre de Serigne Cheikh Thioro Bassirou Mbacké, porte-parole permanent du Khalife Général des Mourides, intitulé : « Serigne Cheikh Sidy Moukhtar, le khalife de la renaissance spirituelle.



L’objectif de ce film documentaire c’est de montrer comment l’islam soufi constitue un rempart contre le terrorisme, favorise la stabilité du pays et procure la paix dans le monde. Nous voulons également à travers cette production promouvoir le modèle islamique qu’a réussi le Sénégal. Dans ce film, nous avons interrogé tous les khalifes généraux du Sénégal dont Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amine qui vient de nous quitter paix à son âme. Il y a également dans ce film des hautes autorités du mouridisme, des universitaires, notamment des sociologues, des économistes ect…….