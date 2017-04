Serigne Fallou Mbacké, responsable PDS de Touba: "Me Wade appartient au passé"

Jeudi 20 Avril 2017

Le secrétaire général de la fédération PDS de Touba n’est pas convaincu que l’implication de son leader, Me Abdoulaye Wade aux législatives, fera gagner l’opposition. Dans un entretien accordé au journal "Vox Populi", Serigne Fallou Mbacké, président du Conseil départemental de Touba pense que "Wade appartient au passé" et qu'"il n’a plus d’ambition pour ce pays". Sur la gestion du Pds, le marabout politicien pense qu'un « parti ne se gère pas depuis l’étranger", faisant allusion à Karim Wade, qui séjourne au Qatar.



Aujourd’hui, Serigne Fallou Mbacké a décidé de prendre ses distances avec le PDS et a mis en place un mouvement politique. "Notre poids électoral servait toujours à élire d’autres personnes et soigner l’image de Wade au sein de la communauté mouride", ajoute-t-il.

