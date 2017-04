Serigne Macke Ndiaye Leader de la CLP: « Pourquoi Wade a décidé de revenir mener le combat … » L’ancien porte-parole de Me Abdoulaye Wade monte au créneau pour expliquer les raisons pour lesquelles ce dernier veut rentrer au bercail. Selon Serigne Mbacké Ndiaye, derrière ce retour se cache un objectif clair.

Le fait que Me Abdoulaye Wade ait annoncé son retour au Sénégal pour participer à la campagne pour les élections législatives, n’est pas fortuit, d’après Serigne Mbacké Ndiaye. « Depuis quelques temps, on parle du retour du Président Wade au Sénégal, Et lui-même l’a annoncé. Mais, moi, je m’attendais, au moment où les chefs religieux ont lancé un appel pour qu’il y ait la paix et la sérénité dans notre pays, que le retour de Wade soit mis à profit pour réconcilier sa famille politique et stabiliser davantage le pays. Mais pas pour aller à la conquête de quoi que ce soit », indique M. Ndiaye, dans un entretien.



A l’en croire, le « Pape du Sopi » a reçu des informations qui, de son point de vue, « sont fausses ». « On lui a dit que le pays est en lambeaux, le pouvoir est dans la rue, la crise est partout dans le pays », estime le leader de la Convergence libérale et patriotique (LCP). Avant de souligner : « Mais, quand il sera au Sénégal et qu’il fera l’intérieur, il se rendra compte que, même s’il y a des difficultés dans notre pays, que l’électrification qu’il avait laissé à 34%, est aujourd’hui à 60%, la deuxième tranche de l’autoroute à péage qu’il avait lancée est en train d’être poursuivie et renforcée ».



