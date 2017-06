Serigne Mansour Cissé, nouveau Khalife de Pire

C’est Serigne Mansour Cissé qui est le nouveau Khalife.Celui-là même avec qui Serigne Moustapha s’est entretenu au téléphone une heure avant son rappel à Dieu, aura la lourde tâche de poursuivre l’œuvre de ses illustres prédécesseurs.

Mais Serigne Mansour Cissé ne sera pas en terrain inconnu puisqu’il a cheminé avec le défunt khalife dans le cadre de l’organisation du Gamou de Pire. Il était le président du comité d’organisation de ce grand évènement, donc ayant une parfaite maîtrise sans doute du processus.



Le nouveau khalife a surtout, su acquérir beaucoup d’expérience à côté de son prédécesseur. Ceux qui ont eu le privilège de côtoyer Serigne Moustapha, retiendront de lui l’image d’un homme extrêmement cultivé et attaché aux valeurs et connaissances de l’éducation et de la pratique religieuse. En témoigne l’université islamique qu’il a fait construire à Pire, et qui fait la fierté de ses initiateurs.



source: DakarFlash