Serigne Mansour Niasse : « Macky est différent de ses prédécesseurs, il demeure le meilleur Président » Macky Sall demeure le meilleur Président que le Sénégal n’ait jamais connu, c’est du moins ce que défend Serigne Mansour Niasse du Rassemblement pour le Peuple (RP). Pour lui ce Président mérite d’être réélu car il ne se préoccupe que du développement du Sénégal et il faut d’abord lui prêter main forte pour que son régime remporte les législatives en vue.



Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 13:37 | | 0 commentaire(s)|

D’après M. Niass, le Président Macky Sall incarne des vertus bien sénégalaises. « J’ai toujours eu d’étroites relations avec le Président. Il demeure une personne respectueuse, chaleureuse, humble et très disponible. Je ne suis pas de ceux qui prétendent que Macky Sall est inaccessible », soutient-il.



Niasse et son parti, le R.P, ont commencé depuis belle lurette à battre campagne, notamment dans le département de Kaolack, renseigne celui-ci, qui rappelle en outre que leur méthode est l’unification des tendances alliées au pouvoir. Dans ce sens, M.Niasse précise en substance : « Dans le Saloum et partout où Macky portera ses ambitions, si notre appel y arrive, il gagnera avec brio. Nous avons massifié notre parti, Serigne Mamoune l’a fait connaitre dans tout le pays et aussi au niveau de la diaspora… Pour gagner les joutes législatives et aussi les présidentielles, il faut que nous, de la mouvance présidentielle, soyons soudés. C’est pour cette raison que je lance un appel à tous ceux qui souhaitent développer le pays à soutenir le Président, d’oublier leurs intérêts personnels et ne prendre en compte que le désir du peuple ».





Selon M. Niass, les Sénégalais doivent accepter la volonté divine et soutenir leur Président de la République au lieu de se laisser envahir par le doute suscité par un désir d’enrichissement individuel. M. Niass pense que le Président a porté un choix noble qui consiste à procurer de l’eau potable, de l’électricité, des infrastructures scolaires et d’autres nécessités partout dans le territoire national à ses compatriotes. Pour lui, le Président Sall est celui qu’il faut pour gouverner le Sénégal, c’est pour cela qu’il scande : « Mon défi est de donner une majorité confortable à Macky Sall et le réélire au premier tour en 2019. C’est ce qu’il y a de mieux pour le Sénégal car il est exceptionnel parmi tous nos Présidents de la République qui se sont succédé ».

M. Niasse justifie sa position en ces termes : « Il veille à la satisfaction des besoins des Sénégalais ; Macky a réalisé dans les cités religieuses ce qui ne s’était jamais fait auparavant , il est le précurseur de ces travaux… C’est une personne à son image que nous voulions aux rênes du pays, quelqu’un d’intègre qui redistribue les richesses au peuple. Dans cette dynamique, qui veut s’enrichir doit se mettre au travail ».



Parallèlement, M. Niasse salue la diligence du gouvernement de Mouhamad Boun Abdallah Dione sur certains dossiers. Ainsi, il défend : « Le Premier ministre accompagne de façon sincère Macky Sall et ne cesse de lui manifester sa loyauté Le succès de son gouvernement témoigne que le Président Macky Sall est un visionnaire ».



Jacques DIOMPY senejet

