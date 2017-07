Serigne Mansour Niasse, Premier serviteur du Parti pour le Rassemblement du Peuple (Rp) : "Nous sommes convaincus à 100% que Macky Sall aura la majorité au soir du 30 juillet"

Serigne Mansour Niasse, Premier serviteur du Parti pour le Rassemblement du Peuple (Rp) et fils de Serigne Mamour Niasse a fait un plaidoyer pour la non violence pour le reste de la campagne électorale et prédit une victoire sans bavure pour la mouvance présidentielle pour une une majorité écrasante à l'Assemblée nationale au sorti du soir du 30 juillet 2017..

