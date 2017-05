Serigne Mbacké Ndiaye : « La cohabitation est exclue au Sénégal…, le président Macky Sall sera réélu pour un second Mandat »

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Mai 2017 à 23:32 | | 0 commentaire(s)|

La cohabitation est exclue au Sénégal et le président Macky Sall aura bel et bien un second Mandat. C’est du moins la conviction de l’ancien porte-parole de président Wade qui s’est mué en "astrologue politique" à l’occasion du rassemblement des femmes de Macky 2012, ce jeudi 04 mai au CICES.



Décidément Serigne Mbacké Ndiaye ne partage plus la même orientation et la même vision d’avec ses anciens frères libéraux du Pds. Il est plutôt charmé par le bilan et les réalisations du président Macky Sall.



Selon lui, « les cinq ans du président Macky Sall à la tête du pays suffisent comme bilan de campagne. Les bourses familiales sont en train de révolutionner le vécu du monde rural. Tout le monde sait que le Sénégal traversait des moments difficiles avec l’électricité, aujourd’hui, ce problème est derrière nous. L’agence de la sécurité de proximité est en train de faire un travail remarquable ».



Toutes choses qui font croire à Serigne Mbacké Ndiaye, que le président Macky Sall est parti pour avoir obtenir son deuxième mandat.



« Quand j’entends les responsables de l’Apr ou de la mouvance présidentielle discuter de la possibilité d’une cohabitation à l’Assemblée, cela m’intrigue car celle possibilité est exclu. C’est un débat qui ne se pose même pas », a déclaré Serigne Mbacké Ndiaye et d’aujouter : « si l’on tient compte des réalisations du président Macky Sall et de la qualité des hommes et des femmes qui l’entourent, je suis persuadait qu’à la prochaine élection présidentielle le président Macky Sall sera réélu sans difficulté pour un deuxième mandat à la tête de notre pays ».



Landing DIEDHIOU, Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook