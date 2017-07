Serigne Mbacké Ndiaye à Khombole: « la campagne est terminée. Il faut attendre le décret divin »

Serigne Mbacke Ndiaye, leader de la Convergence patriotique libérale, qui a voté ce matin à l’école 3 à Khombole, a lancé un message au landernau politique pour éviter des déclarations fractionnistes qui pourraient avoir des conséquences néfastes sur la paix civile et sociale au Sénégal.



«J’en appelle à la responsabilité et à l’apaisement. La campagne électorale est terminée. Il va falloir que le landernau politique évite de mettre de l’huile sur le feu avec certaines déclarations qui pourraient inciter au désordre avoir des conséquences néfastes sur la paix civile et sociale au Sénégal. La campagne est terminée. Il faut attendre le décret divin .On a dit ce qu’avait à dire. », a déclaré Serigne Mbacke Ndiaye, leader de la Convergence patriotique libérale.