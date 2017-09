Serigne Mbacké Ndiaye et Bassirou Sarr, cambriolés L’insécurité grandissante est en train de prendre des proportions inquiétantes dans certains quartiers de Dakar.

La dernière victime en date est Mouhamadou Bassirou Sarr, leader de « An jerign Sénégal ». Les faits remontent à la nuit du dimanche au lundi dernier, au lendemain de la Tabaski, aux environs de 3 heures du matin. A la cité des jeunes cadres, sur la route de l’aéroport. Le groupe de malfaiteurs est parti avec son téléphone portage « dernier cri » et le Samsugn edge de son épouse, dont le prix avoisine les 300 000 francs.



Ils ont également emporté trois pochettes contenant de l’argent avant de se fondre dans la nature. Les brigands ont escaladé le mur pour faire leur sale besogne. Au moment où la famille était dans les bras de Morphée.



L’ancien camarade de parti de Decroix et de Savané, n’est pas le seul dans cette situation. L’ancien porte-parole du président Wade, Serigne Mbacké Ndiaye a été aussi visité. Les bandits ont usé des mêmes procédés pour arriver à leurs fins. C’est dire que les autorités doivent prendre le problème de la sécurité avec plus de rigueur.







