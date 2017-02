Serigne Mbacké Ndiaye se dévoile : « Macky Sall est un bâtisseur, travaillez pour sa réélection et une majorité à l’assemblée ! »

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Février 2017

L’ancien ministre Serigne Mbacké Ndiaye appelle les responsables républicains à travailler pour une majorité présidentielle aux Législatives mais aussi une réélection de Macky Sall pour un second mandat. « La consolidation de l’amitié de la Sénégambie ne peut être aussi un atout pour les deux peuples », a-t-il dit en Gambie dans le cadre de la Caravane de la RAMPE.



La Caravane de la Rencontre des acteurs et des mouvements pour la promotion de l’émergence (RAMPE) a été une occasion pour l’ancien ministre sous Wade, Serigne Mbacké Ndiaye, de se prononcer sur l’actualité des deux pays. «Mon déplacement en Gambie se justifie par l’importance de cette Caravane de consolidation de l’amitié organisée »,dit le leader de la Convergence Libérale Patriotique (CLP). Il a loué les qualités du Président Macky Sall, « un homme de paix et de dialogue ». « Voilà une preuve palpable. Aujourd’hui, un important nombre de véhicules a quitté le Sénégal pour se rendre en pays frère, la Gambie. Quelques jours auparavant, l’indépendance de ce pays a été célébrée dans la paix et dans l’africanité totale. Cela est possible, c’est simplement parce que le Président Macky Sall a joué un grand rôle dans le retour à la paix de ce pays qui a subi 22 ans de dictature. Avec les autres pays de la CEDEAO, le Président de la République a joué la carte de la fermeté et de l’imposition de la loi de démocratie pour installer le président élu démocratiquement. »



Serigne Mbacké Ndiaye est de ceux qui pensent que « c’est d’ailleurs face à cette pression que le président Jammeh qui a tout imposé aux Gambiens, a été obligé de se retenir sans effusion de sang».Et d’ajouter: « il faut saluer la rigueur du Chef de l’Etat. Dès les premières heures, le ministre des Affaires étrangères a pris son courage et, d’un ton ferme, a annoncé que Jammeh partira quelle que soit sa condition ». Sur la Caravane de l’émergence, l’ancien responsable libéral dira que c’est des initiatives de la sorte dont le Président a besoin. « Il faut descendre sur le terrain, oser dire la vérité aux militants pour que l’essentiel soit compris ».



Pour lui, les militants, pour ne pas dire les responsables républicains, compte tenu des réalisations du Chef de l’Etat, doivent faire de sorte qu’il ait une majorité à l’Assemblée nationale. M.Ndiaye a appelé au travail pour la réélection du patron de l’APR qu’il assimile à « un bâtisseur hors pair ».Et de revenir sur la fameuse déclaration de son prédécesseur, en 2004. « J’ai gouté à tous les fruits, mais jamais à un si juteux fruit qu’est Macky Sall. C’est avec lui que mes chantiers ont commencé à sortir de terre. » Dans la même lancée, l’ancien ministre sous Wade appelle les Gambiens à la communion pour que l’économie qui a connu un revers puisse reprendre son élan. «Dans le respect des droits des conventions, les partenaires vous soutiendrons et je sais que le Sénégal est déjà un pays frère et poursuivra son soutien dans la consolidation de la paix ». A l’en croire, « la Sénégambie est une force sur tous les plans. Unis, les deux peuples peuvent réaliser beaucoup de choses. »



Libération



