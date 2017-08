Serigne Mbaye Longhor, chef religieux à Touba : « Benno l'unique responsable de sa défaite »

Serigne Mbaye Longhor, chef religieux à Touba : « Benno l'unique responsable de sa défaite » Alors qu’on attendait les résultats provisoires issus des élections législatives d’avant-hier, Serigne Mbaye Longhor, chef religieux à Touba et proche de la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yakaar, Cheikh Abdou Mbacké Gaindé Fatma, n’a pas fait dans la dentelle pour éclaircir les causes de la défaite à Touba.



« C’est BBY qui est l'unique responsable de sa défaite face à la coalition Gagnante Manko Wattu Senegaal », a indiqué le guide religieux.



Expliquant sa thèse, Serigne Mbaye Longhor de laisser entendre : « Je commencerai d’abord par remercier les gagnants et leur souhaiter une bonne réussite à l’Assemblée nationale. Pour ce qui est de la défaite, je tiens à préciser qu’à Touba tout comme à Mbacké, la coalition elle- même a été son propre ennemi.



Pas plus tard que vendredi dernier, j’ai eu l’information comme quoi des responsables de Benno et des hommes d’affaires proches du Président Macky Sall, donnaient des consignes de vote sanction pour que la liste dirigée par Cheikh Abdou Mbacké Gaindé Fatma ne passe pas. »



Pour lui, ces gens-là dont il s’agit savent bel et bien que si les choses se passaient normalement, la tête de liste de la mouvance présidentielle à Touba, qui a été choisi par Macky Sall, lui-même, serait victorieuse, et cela ne les arrangeait pas du tout. Tout de même, le marabout avance que malgré la défaite, le combat va continuer de plus belle.

