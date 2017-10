Serigne Mbaye Sy à Macky Sall: « Il faut être aveugle pour refuser de voir vos réalisations »

Ceux qui augurent qu’avec le rappel à Dieu Seigne Abdoul Aziz Sy Al Amine connu pour ses prises de position en faveur du président Macky Sall, que ce dernier pourrait perdre sa cote à Tivaounane, doivent vite déchanter. En tout cas, l’actuel Khalifa n’entend pas faire moins que son prédécesseur à l’endroit de l’actuel chef de l’Etat.



D’ailleurs, Serigne Mbaye Sy Mansour revendique son amitié avec Macky Sall ne s’en cache pas. « Je ne parle pour mon compte personnel. C’est Dieu qui a liés nos destins et croisé nos chemins. Quand nos relations de fraternité, vous ne pensiez pas que seriez un jour, président de la République. D’ailleurs, aucun Sénégalais ne le pensait. Nous avons cheminé ensemble », a-t-il confié hier.



Serigne Babacar Sy Mansour recevait le Président Macky Sall venu lui présenter ses condoléances suite au rappel à Dieu de sa sœur, Sokhna Fatou Sy Mansour, épouse de feu Serigne Mansour Sy «Borom Daara Yi ». Dans son discours, il a affirmé que feu El Hadji Malick Sy a instauré le premier foyer religieux, avec l’implantation des écoles coraniques, mais le second foyer religieux est l’œuvre de Macky Sall, avec la réalisation des infrastructures religieuses pour la modernisation de Tivaouane.



« Il faut être aveugle pour refuser de voir vos réalisations. Nous avons vécu et nous sommes des témoins de l’histoire. Vous n’avez pas été le premier Président du Sénégal, mais vous êtes le premier à avoir initié la modernisation des foyers religieux (…) Vos œuvres sont visibles. Et Je ne pense pas qu’un autre puisse réaliser cela », soutient le Khalife. Avant de conclure : « J’ai bon espoir que resterez encore au pouvoir. Je prie pour cela. Je vous recommande d’être toujours au chevet des Sénégalais », lui conseille-t-il.