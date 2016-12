Serigne Mbaye Thiam sur le changement de gestion à Yavuz Selim : "les parents doivent faire confiance au gouvernement"

Malgré la pression de la rue, des enseignants, des élèves ainsi que de leurs parents; le gouvernement ne compte pas revenir sur sa décision de changer de gestionnaire au sein du groupe Yavuz Selim. Tout comme, il n'envisage pas de fermer ces établissements.



Le ministre de l'éducation nationale explique ainsi que "l'Etat est en train d'étudier la meilleure solution pour sauvegarder les intérêts des élèves et des parents d'élèves et du droit à l'éducation" tout en refusant de parler de changement de gestion et en soutenant que sur 450 employés du groupe, les 389 sont des Sénégalais.



"Ce qui veut dire que l'excellence dont fait l'objet le groupe n'est pas dû au personnel turc mais aux enseignants Sénégalais. Je voudrai donc vraiment qu'on essaye d'évacuer cette question et qu'on fasse confiance aux compétences de notre pays pour délivrer un enseignement de qualité".



Il soutient en outre qu'un certain nombre de garanties ont été faites notamment l'emploi des Sénégalais qui travaillent dans le groupe, le maintien u la hausse de la qualité de l'enseignement qui s'y déroule. Se voulant rassurant, le ministre de l'éducation nationale demande aux parents de se concentrer sur l'avenir de leurs enfants et de faire confiance au chef de l'Etat. pour préserver les intérêts du Sénégal dans les négociations.



Le gouvernement du Sénégal a décidé de retirer la gestion des établissements Yavuz Selim à l'association Baskent Egitim constituée de privés au profit de la fondation Maarif qui appartient au gouvernement turc. Une décision consécutives aux pressions exercées sur les autorités sénégalaises par celles de Turqui au lendemain d'un coup d'Etat avorté dans ce pays. Le pouvoir turc estimant que Fetullah Gulen, fondateur de ces établissements est le commanditaire de ce putsch.



Source le quotidien