Serigne Modou Kara: "Si jamais Macky va seul à ces élections législatives, ça ne va pas l’arranger"

« J’ai l’intention de soutenir le Président Macky Sall lors des prochaines élections. Je l’invite à une grande alliance basée sur le réel et la vérité. Parce que si jamais, il va seul à ces élections législatives, ça ne va pas l’arranger. Cette possibilité que je lui offre sera une manière de dépasser les remous que connait l’Alliance pour la république (Apr, son parti politique) », a déclaré Serigne Modou Kara Mbacké dans les colonnes de "dakarflash"



« J’ai vraiment envie de l’aider comme je l’ai toujours fait avec les autres Présidents. J’ai l’ambition de soutenir le Président Macky durant tout son mandat. On va faire la synergie de nos actions afin de remporter largement les scrutins. Je lui tends la main dans une grande alliance pour gagner les élections car Serigne Touba m’a déjà donné la majorité. Si le chef de l’État n’accepte pas de faire une alliance avec moi, pour ces élections, je serai obligé de présenter ma candidature et lui faire face.



On est dans un monde de démocratie et de liberté d’expression. Je serai obligé de lui faire face. Et je serai tête de liste nationale du Parti de la Vérité pour le développement (Pvd). Je serai assisté par mon épouse et chargée de communication, Toutane Diack Mbacké, qui est deuxième sur la liste départementale, en plus des autres responsables du PVD qui se sont engagés à se battre pour la conquête de Dakar. Or, je ne veux pas que cela arrive. Je l’invite dans une alliance nommé ‘’And » pour remporter les élections », a conclu le guide religieux.