Serigne Mountakha à Macky Sall : "Gardez votre confiance et restez fidèle à vos convictions, Serigne Touba vous..."

Vendredi 3 Novembre 2017

Le Président Macky Sall séjourne depuis jeudi après-midi dans la capitale du mouridisme, qui célèbre son grand Magal mercredi prochain. Arrivé à la résidence Khadimou Rassoul vers 18 heures, le chef de l’Etat a été accueilli par plusieurs dignitaires mourides dont Serigne Mountakha Mbacké, ‘’Diawrigne’’ du Khalife général ainsi que par des autorités administratives et politiques.



S’adressant au Président Sall, le marabout l’a invité à rester serein et confiant quant à l’avenir. ‘’Gardez votre confiance et restez fidèle à vos convictions. Serigne Touba vous accompagne dans toutes vos missions au service de votre pays’’, a soutenu Serigne Mountakha Mbacké, repris par l’Agence de presse sénégalaise.



«Tout ce que le Khalife vous a demandé, vous l’avez exécuté. Seules les personnes animées de mauvaise foi disent que vous n’avez rien réalisé à Touba. Vous pouvez dormir tranquille, parce que Serigne Touba est avec vous. Nous vous soutiendrons dans tout ce que vous entreprendrez.



Nous vous demandons de maintenir cette cadence. N’ayez pas peur, poursuivez votre chemin. La victoire est à votre portée. Vous êtes sur la bonne voie. Vous avez affaire à Serigne Touba et tout ce que vous faites, c’est pour lui », a-t-il ajouté selon ses propos rapportés par «L’Observateur ».



Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké a, lui, rappelé que le Khalife reconnaît les efforts inlassables que le président Macky Sall déploie pour le soutenir. Le président de la République, qui est accompagné de son épouse, Marième Faye Sall, participera à la prière du vendredi à la Grande mosquée de Touba.



Outre le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, d’autres membres du gouvernement accompagnent le chef de l’Etat dans son séjour à Touba.

