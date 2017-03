Serigne Moustapha Sy :"Macky Sall veut se rapprocher de moi mais je lui ai demandé de libérer Khalifa Sall..."

Serigne Moustapha Sy est revenu hier, sur le contenu des échanges avec le chef de l'Etat, venu présenté les condoléances à la famille suite au rappel à Dieu de Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum.

"Macky Sall m'a dit qu'il est souhaitable et normal d'opérer un rapprochement entre nous et je lui ai répondu que cela dépend ne que de lui. Je lui ai dit, ainsi qu'au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur que s'ils veulent m'avoir auprès d'eux, ils doivent écarter les intermédiaires pour que les messages entre nous ne soient pas biaisés", a-t-il confié lors d'un rassemblement des fidèles du mouvement "Moustarchidine wal moustarchidati" en hommage à son défunt père.



Le guide religieux a , par ailleurs fait comprendre au chef de l'Etat que l'"on ne peut pas avoir la volonté d'être en phase avec une personne tout en emprisonnant de la sorte un de ses proches. Surtout quelqu’un comme Khalifa Sall et ce qu’il représente pour nous. C’est l’homonyme de Serigne Babacar Sy", a-t-il ajouté.

(Source: La Tribune)