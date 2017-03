Serigne Moustapha Sy: « Si Khalifa Sall est envoyé en prison, je le suivrais et si je le suis, 70% des Sénégalais me soutiendront » La conférence de presse de ce dimanche du maire de Dakar a été marquée par la présence singulière de Serigne Moustapha Sy qui en a surpris plus d’un. Prenant la parole, le Moustarchidine en chef d'avertir que "si Khalifa Sall est envoyé en prison, je le suivrais et si je le suis, 70% des Sénégalais me soutiendront".

Tout est parti de la récente sortie du Procureur de la République à travers laquelle Serigne Bassirou Guèye n’a pas manqué de porter des accusations à charge contre Khalifa Sall. Après avoir pris bonne note de la déclaration du maître des poursuites, Serigne Moustapha Sy a joint l’édile de la ville pour en avoir le cœur net.



Convaincu de l’innocence du maire de Dakar, Serigne Moustapha Sy est venu lui apporté tout son soutien et n’a pas manqué d’égratigner l’ancien président Abdou Diouf qui, selon le Moustarchidine, est en train de prendre le président Macky Sall comme bouclier.



«Depuis quelques temps, il y a une litanie de règlements de comptes et nous savons tout! Qu’Abdou Diouf n’utilise pas Macky pour régler ses comptes», dit-il et d’ajouter pour préciser son propos: « si Khalifa Sall est envoyé en prison, je le suivrais. Et si je le suis, 70% des Sénégalais me soutiendront, d’un soutien qui n’aura rien à voir avec le fanatisme ».



