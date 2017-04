Serigne Moustapha Sy réaffirme sa visite à Khalifa Sall, "si Macky ne veut pas qu’on en arrive là, il n’a qu’à le libérer"

« Si la volonté du pouvoir, c’est de vous mettre en prison, qu’ils sachent qu’ils devront m’amener aussi avec vous. Et si je suis en prison, c’est 70% de la population sénégalaise qui seront avec vous. » Serigne Moustapha Sy qui assurait ainsi son soutien à Khalifa Sall, n’avait pourtant pas mis en exécution sa menace puisque le maire de Dakar a bien fini par séjourner à Rebeuss dans le cadre du dossier de la caisse d’avance.



"Si je n’ai pas rejoint Khalifa Sall en prison comme je l’avais annoncé, c’est par ce que on m’a dit que si je le fais,deux grands hommes vont quitter ce bas monde", a expliqué le guide des Moustarchidine wal moustarchidati lors de la cérémonie du 40e jour du rappel à Dieu de son père, Serigne Cheikh Tidiane Sy. Avant d’ajouter: "j’irai rendre visite à Khalifa Sall et tous les Moustarchidine vont m’accompagner. Si Macky Sall ne veut pas qu’on en arrive là, il n’a qu’à le libérer".



Serigne Moustapha Sy a également interpellé le chef de l’Etat sur les personnes qu’il lui envoie. « Il y a beaucoup d’intermédiaires », déplore-t-il. Il a rappelé les raisons de son soutien au maire de Dakar. Sa sœur Sokhna Fatou Sy d’ajouter : "il faut libérer Khalifa Sall avant que son homonyme n’intervienne".



Le Quotidien