Serigne Saliou Samb: « Macky Sall creuse sa propre tombe» Le docteur en sciences politiques, Serigne Saliou Samb n’a pas attendu longtemps pour réagir à la nomination d’Aliou Sall à la tête de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il estime que cette nomination n’est que la confirmation de la domination de la dynastie Faye-Sall.



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2017 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

«Les actes quotidiens du président de la République sont assimilables à un renforcement de la dynastie Faye-Sall. Souvenez-vous, le président Wade au mépris des règles de la bonne gouvernance a promu son fils par des nominations jusqu’à lui confier le département du ciel et de la terre», fulmine l’analyste.



Selon lui, Macky Sall a franchi le rubicon. Il estime que politiquement, le président est en train de creuser sa propre tombe.



Il poursuit: «pour Aliou Sall, on peut dire qu’il a gagné la mairie de Guédiawaye. Aujourd’hui on a comme l’impression ce que les Sénégalais avaient rejeté un certain mars 2012, est en train de revenir. C’est-à-dire la promotion de la famille», regrette l’analyste politique sur les ondes de Zik Fm.



Pour lui, «sans son Adn et sa proximité avec le président, Aliou Sall ne pourrait remporter aucune élection au Sénégal».





Seneweb

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook