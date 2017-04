Serigne Sam Mbaye: "Il ne reste donc plus que la rue pour se charger de l’éducation de l'enfant "

Les jeunes ne réfléchissent plus sur leur avenir car, ils n’ont aucune éducation. Actuellement, l’éducation des enfants est assurée par les mauvais romans qu’ils lisent, le cinéma avec des films condamnables, la télévision avec des programmes lamentables, les touristes venant des pays occidentaux entièrement orientés vers le matérialisme, etc..... Le père de famille n’a plus le temps de s’occuper de son enfant. Le matin, il va au travail. A midi, il veut écouter la radio, se reposer, prendre son déjeuner, prier avant de retourner à son poste de travail. Le soir, il veut régler quelques problèmes ponctuels avant de rentrer, il arrive à la maison la nuit, très épuisé et n’a aucune envie de voir l’enfant. «Va t’amuser dehors», lui dira-t-il. Il attend avec impatience un jour de classe pour ne plus voir l’enfant à la maison. Dans ces conditions, l’enfant ne reçoit aucune éducation à la maison. Il n’en reçoit pas non plus à l’école car l’enseignant se contente uniquement de l’instruire et l’enfant n’aura pas l’occasion de montrer ses défauts, occupé qu’il est par ses études. Le père de famille n’a plus le temps de s’occuper de son enfant. Le matin, il va au travail. A midi, il veut écouter la radio, se reposer, prendre son déjeuner, prier avant de retourner à son poste de travail. Le soir, il veut régler quelques problèmes ponctuels avant de rentrer, il arrive à la maison la nuit, très épuisé et n’a aucune envie de voir l’enfant. «Va t’amuser dehors», lui dira-t-il. Il attend avec impatience un jour de classe pour ne plus voir l’enfant à la maison. Dans ces conditions, l’enfant ne reçoit aucune éducation à la maison. Il n’en reçoit pas non plus à l’école car l’enseignant se contente uniquement de l’instruire et l’enfant n’aura pas l’occasion de montrer ses défauts, occupé qu’il est par ses études. Il ne reste donc plus que la rue pour se charger de l’éducation de cet enfant. Il y rencontrera ses semblables et chacun d’eux copiera les défauts de l’autre. C’est cela qui nous a conduit aux corruptions que nous connaissons, aujourd’hui. Il ne reste donc plus que la rue pour se charger de l’éducation de cet enfant. Il y rencontrera ses semblables et chacun d’eux copiera les défauts de l’autre. C’est cela qui nous a conduit aux corruptions que nous connaissons, aujourd’hui.

