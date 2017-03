Serigne Sidi Mokhtar Mbacké à Adama Barrow: "Faites de sorte que vos électeurs ne soient pas déçus..."

Le président Adama Barrow a rencontré hier, le Khalife général des Mourides, Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, dans le cadre d'une visite officielle de trois jours qu'il a entamée depuis jeudi au Sénégal. Accompagné de son épouse et de ses collaborateurs, le président gambien a été reçu, à la résidence Khadimoul Rassoul par le Khalife Général des mourides.



Prenant la parole au nom du khalife, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre a déclaré: Laissez-moi vous rappeler que le pouvoir n'est jamais éternel. Le temps qu'il est entre vos mains, je vous conseille de travailler dans le sens de mériter cette confiance et de chercher à satisfaire ceux qui vous ont élu. Le pouvoir appartient exclusivement à Dieu et il n'y a que Lui qui peut le donner. Les bulletins de vote ne sont que des formalités. Ils ne peuvent, en aucun cas, différer le décret divin".



Remerciant le Président Barrow pour son déplacement, il dira : "Vous êtes un homme qui respecte ses engagements. Serigne Touba a fait de Touba une cité de prières. C'est parce que vos prières allaient êtres exaucées que vous avez pensé à venir ici les solliciter auprès du khalife. L'homme, par nature, a tendance à oublier souvent tout le bien obtenu à partir des prières des hommes de Dieu. Une fois leurs besoins assouvis, ils oublient tout".



Poursuivant, Serigne Bass recommandera au président gambien de ne ménager aucun effort pour le raffermissement des liens entre le Sénégal et la Gambie. Pour sa part, le Président Adama Barrow a insisté sur son honneur de rencontrer à nouveau Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, quelques semaines après avoir remporté la présidentielle. En effet, 20 jours avant les élections présidentielle, Adama Barrow dit avoir effectué un déplacement à Touba auprès du Khalife général des mourides pour solliciter des prières.



"Je remercie Dieu et présente mes hommages et respects au Khalife des mourides, à sa famille et à mon grand frère, ami et jumeau, le Président Macky Sall", a souligné M. Barrow. " Nul ne peut compromettre les liens entre le Sénégal et la Gambie, un même peuple que l'histoire a séparé. Mais, rien ni personne ne peut empêcher ces deux pays de vivre dans une parfaite harmonie", ajoute le Président gambien, invitant les ressortissants sénégalais vivant en Gambie et les Gambiens vivant au Sénégal à travailler au renforcement des liens entre les peuples.



