Services financiers: Gim-UEMOA, un outil d'intégration régional met à la dispostion de ses clients des cartes interbancaires

Lors d'une rencontre de sensibilisation avec les acteurs de la presse ce mardi 28 mars, Gim-UEMOA qui travaille depuis 15 ans dans la "discrétion" pour bâtir son empire a finalement choisi de se dévoiler au grand public. Il met à la disposition de ses consommateurs des cartes Gab interconnecté à toutes les banques des 8 pays membres de l'UEMOA.



En effet, GIM-UEMOA, Organisme régional de gouvernance de la monétique dans la zone UEMOA, est né de la volonté des Chefs d’Etat et du Conseil des Ministres de l’Union Monétaire Ouest Africaine de moderniser les systèmes et moyens de paiement dans la zone en vue d’améliorer l’accès des populations aux services financiers et accroître le taux de bancarisation.



Mis en place par la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest et la Communauté bancaire de la zone en 2003, le GIM-UEMOA assure l’interopérabilité et la compensation des opérations pour le compte d’une centaine de banques.



Il offre plusieurs avantages en facilitant le quotidien des consommateur en lui permettant de gagner du temps et de réaliser des économies et améliore le contrôle de l'activité économique.



