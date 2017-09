Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Ses toilettes sentaient toujours bon, voici son secret ! Rédigé par leral.net le Vendredi 1 Septembre 2017 à 17:39 | | 0 commentaire(s)| Nettoyer les toilettes, surtout la cuvette, est sans doute l’une des tâches ménagères les plus pénibles. Si ce n’était pas obligatoire hygiéniquement parlant, on s’en passerait bien, surtout que les toilettes sont connues pour être l’une des parties les plus malpropres de la maison. Présentant un terrain propice à la prolifération des bactéries, il est donc important de les nettoyer régulièrement. Pour cela, nous avons généralement recours à des produits conventionnels retrouvés dans les grandes surfaces. Des produits efficaces, certes mais très nocifs. Voici une alternative naturelle, envoyée par une lectrice pour nettoyer vos toilettes. Nous l’avons testée et approuvée !

Confinées et parfois humides, les toilettes présentent un milieu parfait pour le développement des bactéries . Voilà pourquoi il est nécessaire de les nettoyer de façon régulière afin d’éviter tout risque d’infections dues aux bactéries pathogènes que l’on trouve en abondance dans cette partie de la maison, notamment dans la cuvette des toilettes .

Généralement, on use et abuse de produits nettoyants conventionnels pour désinfecter les toilettes. Bien que leur efficacité soit irréprochable, ces derniers présentent un réel danger pour la santé. Les produits nettoyants que l’on retrouve dans les grandes surfaces, sont bourrés de produits chimiques qui peuvent nuire à notre santé. Les produits nettoyants, quel danger pour la santé ? Riches en substances toxiques, même cancérigènes, les produits nettoyants sont à l’origine de la pollution intérieure. Autrement dit, ils polluent l’air intérieur des maisons.

Ces matières toxiques s’évaporent dans l’air et altèrent sa qualité. Un problème qui peut causer différents troubles de santé, à savoir des maladies respiratoires comme l’asthme ou encore le cancer. La pollution intérieure peut nuire à la santé de toute personne qui y est exposée. Par conséquent, elle affecte la santé des enfants et le développement des fœtus et peut aussi augmenter les risques de maladies cardiovasculaires.

Et ce n’est pas tout. Les effets de ces produits d’entretien peuvent avoir des conséquences fatales. D’après une étude menée par le Royal College of Phycians et le Royal College of Paediatrics and Child Health, l’utilisation de ces produits a été à l’origine de 99 000 morts par an, en Europe. Un chiffre énorme et surtout, alarmant.

La pollution intérieure, causée par ses produits ainsi que les désodorisants, les bougies parfumées… est souvent prise à la légère, alors qu’elle peut être tout aussi dangereuse que celle extérieure. Pour l’éviter, il est important de limiter l’utilisation de ces matières polluantes, d’autant que les alternatives naturelles sont nombreuses.

En effet, outre les produits proposés par des marques bio, dénuées de substances toxiques, il est possible de créer son propre nettoyant à la maison, en utilisant des ingrédients simples et accessibles. Recette de nettoyant naturel : La recette que nous vous proposons est très simple à réaliser. Vous n’aurez besoin que de 3 ingrédients pour désinfecter la cuvette de vos toilettes et la nettoyer, ceci sans frotter ! Ingrédients : 200 g de bicarbonate de soude

½ tasse de vinaigre blanc

15 gouttes d’une huile essentielle désinfectante Préparation : Dans un bol, mélangez le bicarbonate de soude, le vinaigre blanc et l’huile essentielle pour obtenir une texture homogène. Ensuite prenez une cuillère à café de ce mélange et formez des petites boules. Placez-les sur du papier sulfurisé et laissez pendant 4 ou 5 heures pour qu’elles sèchent et tiennent bien. Conservez les boules dans une boite. Utilisation : Pour nettoyer vos toilettes, jetez une boule dans la cuvette et laissez agir pendant quelques minutes avant de tirer la chasse.

