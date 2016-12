Seul contre tous : le pari suicidaire de Yaya Jammeh Le pouvoir a ceci de particulier : il rend fou, aveugle et sourd à la fois. C’est ce qui semble arriver au président sortant de la Gambie, Yaya Jammeh. Ce dernier est toujours dans ses habits de rêve de « Babaly Mansa » (le roi des rois), comme il aime se faire appeler. Après avoir surpris, agréablement, le monde en reconnaissant sa défaite et félicite le vainqueur, Adama Barrow, il ne veut plus lâcher le pouvoir. L’homme défie la communauté nationale et internationale.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Décembre 2016 à 12:42 | | 0 commentaire(s)|

Yaya a-t-il perdu la raison ? Cette question, bon nombre de Sénégambiens se posent. Ces derniers s’accommodent mal des tortueuses manœuvres de celui qu’on surnommait, dans un passé récent, « le lion de Kanilai », son village natal. Jammeh, qui ne semble pas craindre les mises en gardes de l’organisation sous régionale, avertit les dirigeants de la Cedeao : « je ne suis pas un lâche. Mes droits ne peuvent ni être violés, ni être intimidés. Ceci est ma position. Personne ne peut me priver de cette victoire, à l’exception du Dieu, le Tout puissant (…) », a-t-il déclaré.



Pour Jammeh, les dirigeants de la CDEAO perdent leur temps. Ils veulent qu’il rende le tablier, ce qu’il ne fera pas. Cette attitude montre que le président Gambien est prêt à en découdre avec la communauté internationale. Des indiscrétions révèlent que le conseil de sécurité de l’ONU, de concert avec la CDEAO, s’apprêterait à déloger le perdant de la Présidentielle Gambienne. Dans ce schéma, le Sénégal est en pole.



La Cedeao, avec l’aval de l’Onu, va utiliser la méthode forte face à un Yaya Jammeh pas prêt à entendre raison. Sous ce rapport, les pays de la Cedeao vont liguer leurs forces militaires pour venir à bout de Jammeh et ses hommes. Ce scénario pourrait faire du Sénégal la porte d’entrée sur la Gambie, compte tenu de son interconnexion avec ce pays. Cela fait que, dans les forces d’interpositions de la Cedeao, le Sénégal sera en pole position pour diriger les opérations. Dans ce régiment, le Nigeria et le Ghana auront plus d’hommes dans les troupes. Le rôle ingrat sera dévolu au Sénégal.



Selon certaines sources, l’opération sera assimilable à celle dite « Fodé Kaba », en 1981, qui avait vu l’armée sénégalaise investir Banjul, pour annihiler le coup d’Etat de feu Kukoi Samba Sagna et rendre le pouvoir à Daouda Kairaba Diawara.



Comparaison n’est pas raison. On ignore réellement la force de frappe de Yaya Jammeh et les clauses sécrètent de défense qui le lie à la Russie ou d’autres puissances. Cette situation, grosse de dangers, nous conduit à émettre un faisceau d’interrogations : Yaya ne mesure-t-il pas les dangers qu’il encourt ? A-t-on besoin d’embraser la Gambie ? Le président sortant se suicide-t-il ? Faut-il désespère de la minuscule voisine du Sénégal ? Que faire face à un Jammeh surexcité ? Des militants de la paix estiment qu’il faut lui tendre une perche. Néanmoins, il y a à craindre pour le Sénégal.



Thierno Malick Ndiaye avec Direct info

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook