« Seuls les hommes fauchés se plaignent que les femmes aiment l'argent », dixit le rappeur Yung6ix Rédigé par leral.net le Lundi 3 Juillet 2017 à 14:06

Le rappeur nigérian âgé de 28 ans, Onome Onokohwomo, connu sur la scène musicale sous le nom de yung6ix défend ses posts publiés sur les réseaux sociaux la semaine dernière. En effet, Yung6ix a déclaré que face aux femmes qui sollicitent toujours de l’argent, les hommes devraient redoubler d’efforts et utiliser cette situation comme une source de motivation afin de pouvoir se faire plus d'argent plutôt que de se plaindre de l'attitude de ces dernières.



Dans une nouvelle interview avec Sunday Scoop, le rappeur a donné plus de détails sur ses publications sur les réseaux sociaux en disant:

"C’est ce que c’est. Je suis fatigué d’entendre les hommes se plaindre que les femmes aiment l’argent. Je crois que tout le monde aime l’argent et ce n’est que des mecs fauchés qui se plaignent de telles choses.



En fait, cela devrait même servir de motivation pour que l’homme se fasse plus d’argent; C’est aussi simple. Même si tout ne concerne pas l’argent, mais personne ne vous respecte si vous n’avez pas d’argent. Sans argent, vous ne pourrez pas vous acquitter de vos responsabilités. Quand un père n’a pas d’argent pour payer les frais de scolarité de ses enfants, les enfants ne seront pas heureux avec lui. C’est la logique. »

Que pensez-vous de son point de vue ?



