Sexy ! Kylie Jenner dévoile ses fesses généreuses sur Snapchat

Rédigé par leral.net le Mercredi 26 Avril 2017 à 01:22 | | 0 commentaire(s)|

Kylie Jenner n'a pas froid aux yeux - ni ailleurs. La plus petite des soeurs Jenner/Kardashian est aussi impudique que les autres membres de sa famille, mais également tout aussi fière de ses formes ! Sur Snapchat, celle qui a lancé sa propre ligne de maquillage a dévoilé son corps fuselé et ses fesses généreuses lundi 24 avril. Simplement vêtue d'un crop top gris, de chaussettes blanches et d'un slip noir, la bimbo a rivalisé de poses lascives dans une photo ainsi qu'une vidéo qui ont fait monter la température du réseau social.