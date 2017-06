Seydi Gassama conteste les modifications apportées aux codes pénal et de procédure pénale de décembre 2016

A la fin de l’année 2016 début 2017, l’Etat du Sénégal a fait la révision du code pénal avec l’adoption de nouvelles lois sur les bonnes mœurs et le terrorisme. Un fait que dénonce Amnesty international par la voie de Seydi Gassama directeur Amnesty international Sénégal et ses amis.



Organisant, aujourd’hui, un panel sur la campagne mondiale sur les défenseurs des droits humains, sous le thème ‘’osons le courage’’, M, Gassama et ses amis, à savoir Me Siré Bathily, l’activiste Cheikh Fall, Fanta Diallo, réseau des bloggeurs, Mohamed Diop de la commission de protection des données personnelles, veut l’abrogation de ces lois.



Selon lui, ces dernières ont été adoptées en catimini sans consultation d’aucun acteur. De plus ces autorités ont adopté ces lois pas pour la protection des sénégalais mais pour leur propre protection.

