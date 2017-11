Seydi Gassama d'Amnesty Sénégal : « Il ne faut pas faire l’amalgame entre Arabes et esclavagistes" « Il ne faut pas faire l’amalgame entre Arabes et esclavagistes. Il y a des arabes qui sont contre l’esclavagisme. N’utilisons pas la violence. Évitons de tomber dans les mêmes travers de ceux qui sont en Libye. Réunissons nos moyens pour faire face à cette situation et éradiquer ces criminels », a conseillé M. Seydi Gassama d'Amesty International Sénégal.

