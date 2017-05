Seydina Fall alias Boughazelli à l’Apr: «Le peuple nous sanctionnera si… »

« A ce rythme, on court le risque d’être rejetés par le peuple, malgré le bilan reluisant du Président Macky Sall». C’est du moins l’avis du député Seydina Fall alias Boughazelli, qui a invité ses camarades de parti « à faire preuve de lucidité et de dépassement pour pouvoir relever les défis qui les attendent».



Exprimant tout son inquiétude concernant la guéguerre qui prévaut dans le parti, Boughazelli a averti ses camarades, «si nous ne taisons pas nos querelles, le peuple nous sanctionnera».



«En politique et au sein d’une même formation, le choc naturel des ambitions et les divergences de vues participent de l’animation et de la vitalité du parti pourvu qu’ils restent dans le cadre strict d’une confrontation d’idées susceptibles de faire jaillir des vérités qui éclairent le chemin des dirigeants et éveillent l’opinion. Ce qui n’a pas été le cas ces temps-ci avec les sorties regrettables de certains responsables de l’APR», a déclaré Boughazelli dans les colonnes de Vox Populi.