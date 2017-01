Seydina Issa Laye : « Tanor Dieng et sa bande ont honteusement massacré les intérêts du PS en le vendangeant à ce groupement d’intérêt économique qu’est l’Apr »

Le feuilleton judiciaire qui hante le sommeil de certains membres du Parti Socialiste pro Khalifa Ababacar Sall par la mise aux arrêts du maire Bamba Fall & Cie, irrite n’épargne guère la jeunesse socialiste du département des Dakar. En conférence de presse de ce dimanche 08 janvier, le secrétaire général, Seydina Issa Laye a copieusement taclé Ousmane Tanor DIeng en l’accusant d’être dans une combine politicienne avec l’Apr.



« Nous dénonçons vigoureusement l’accaparement du Parti socialiste par un groupuscule de hauts responsables, qui a pris honteusement la décision de massacrer les intérêts de l’héritage de Senghor et d’hypothéquer l’avenir de toute une génération en vendangeant le parti à ce groupement d’intérêt économique qu’est l’Apr », martèle le secrétaire général des jeunes socialiste de Dakar, Seydina Issa Laye.



Selon lui, le seul péché des camarades Bassirou Samb, Abdou Mbaye, Malick Kébé Dieng, Bamba Fall Birakane Ndiaye et des autres, ‘’est le fait de s’élever à hauteur d’homme pour dire non au régime du grand n’importe quoi et à son complice des sévices du peuple, la direction du Parti Socialiste’’.



« Nos camarades en détention arbitraire refusent d’être coupables de complicité d’arnaque, duperie et de deal contre le Peuple Sénégalais pour qui ils se sont donnés au prix de leur vie pour défendre les principes et valeurs de la démocratie. C’est pour cette unique raison qu’ils sont mis aux arrêts, sous les ordres du régime de Macky Sall », a fait savoir, Seydina Issa Laye et d’ajouter : « Cette même direction composée par un groupe de piètres responsables politiques s’incruste dans la cour royale avec une persistance inégalée dans l’irresponsabilité pour péricliter l’héritage de Senghor ».



Au demeurant, la jeunesse socialiste du département de Dakar invite la jeunesse épris de justice à se mobilise pour barrer la route à ‘’ces prédateurs politiques qui sapent les acquis obtenus de haute lutte’’.



Landing DIEDHIOU, Leral.net



