Seydou Guèye : « Abdoulaye Wade, c’est homme du passé et du passif »

Seydou Guèye, le porte-parole de l’Alliance pour la république a convoqué le débat présidentiel de 1974 et 1981 entre François Mittterand et Valéry Giscard D’estaing pour lancer une pique et une réplique à Abdoulaye Wade, tête de liste de la "Coalition Gagnante Wattu Senegaal", à 91 ans.



« Non on ne peut pas avoir peur de Me Abdoulaye Wade. Le président Abdoulaye Wade n’a réussi construire que 11 ponts. Nous, en cinq ans, on en a réalisés 12. Je l’ai toujours dit Abdoulaye Wade, c’est homme du passé et du passif », a déclaré Seydou Guèye au micro de RFI ce matin.



Pour rappel, François Mitterrand, qui gardait un très mauvais souvenir du débat présidentiel de 1974 où Valéry Giscard d'Estaing l'avait caricaturé comme l'homme du passé, a avait lancé une réplique culte 7 ans plus tard : «vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a sept ans, “l'homme du passé”. Il est quand même ennuyeux que vous soyez devenu, vous, dans l'intervalle, l'homme du passif.»



Seydou Guèye, lui, en a fait un condensé. Si François Mitterrand était un « homme du passé », Valéry Giscard d'Estaing, « un homme du passif », Abdoulaye Wade lui est à la fois « homme du passé et du passif.»



Massène DIOP Leral.net

