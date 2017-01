L’Alliance pour la République (APR) se félicite déjà du bilan positif du quinquennat du président Macky Sall. Selon le secrétaire général, Seydou Guèye « Le bilan d’étape du Président Macky Sall est très largement positif et fort éloquent ». Il en vaut pour preuve aux grands projets du septennat, notamment les autoroutes, le TER, les pôles urbains, le PUDC, la CMU, les bourses familiales, les programmes PUMA et Promo villes.



De l’avis du secrétaire général de l’Apr, Seydou Guèye, le président Macky Sall rassure par son bilan fort-élogieux, en moins de cinq ans et dégage des perspectives prometteuses pour le pays.



« Incontestablement, les politiques publiques, les acquis induits au bénéfice des populations, les réalisations et les performances en cours depuis le début du mandat du Président Macky SALL augurent de perspectives heureuses pour nos compatriotes. En effet, la mise en œuvre de la vision du Président Macky Sall, déclinée à travers le PSE est en train de transformer structurellement notre économie, corriger les inégalités sociales restaurer la confiance des investisseurs et des partenaires techniques, et révéler un horizon meilleur pour tous les Sénégalais », soutient Seydou Guèye.



Dès lors, Seydou Guèye invite l’opposition comme le pouvoir à engager le véritable débat d’idées pour permettra ainsi, aux citoyens de faire un jugement objectif.



« Nous invitons l’opposition comme le pouvoir à engager le véritable débat d’idées, franc et constructif, sur la base du tableau de bord dévoilé par le Chef de l’Etat, le 31 décembre 2016, pour éclairer davantage nos concitoyens sur la pertinence des politiques menées pour permettra ainsi, aux citoyens de faire un jugement objectif, qui sans nul doute sera largement à l’avantage du Président Macky Sall », a fait savoir Seydou Guèye.





Landing DIEDHIOU,Leral.net