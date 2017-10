Seydou Guèye : « Le débat que pose le Professeur Babacar Guèye, est sans objet »

« M. Babacar Guèye est éminent Professeur de droit constitutionnel mais, pour nous, le débat qu’il pose, est sans objet. Il est tranché depuis fort longtemps. Nous nous tenons à l’esprit et à la lettre de la loi constitutionnelle du 05 avril 2016 portant Révision de la Constitution, qui stipule clairement en son Article 27 : « la durée du mandat du président de la République est de 5 ans. Nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs ».



C’est clair et limpide comme l’eau de roche et, le président Macky Sall, qui est le principal concerné par cette question, l’a dit et l’a réaffirmé solennellement, qu’il est pour la limitation des mandats électifs à deux et que son mandat en cours, est bien pris en considération dans le décompte. Le mandat qui lui sera renouvelé en 2019 par les Sénégalais sera son second et dernier mandat qu’il va exercer à la tête du Sénégal jusqu’en 2014, pour passer ensuite le témoin à un autre Sénégalais. Nous ne sommes pas dans un saut d’obstacles et 2024 est bien loin…», a-t-il soutenu dans les colonnes de Vox populi.







La rédaction de leral.net