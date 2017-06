Seydou Guèye: "Les élections législatives ne seront pas reportées"

La déclaration du porte-parole du Gouvernement va peut-être rassurer les membres de l'opposition et certains observateurs. Seydou Guèye affirme avec assurance que les élections législatives se tiendront bel et bien le 30 juillet comme prévu.



Les candidats de l'opposition peuvent désormais se concentrer sur d'autres questions liées aux prochaines joutes électorales que leur report. Le porte-parole du Gouvernement et de l'Alliance pour la République (Apr) a affirmé sans broncher, dans un entretien avec Vox POPuli, que le calendrier républicain sera respecté pour ce qui s'agit des Législatives.



"Je suis formel, les élections législatives ne seront pas reportées. La question n'est pas à l'ordre du jour, ni pour la coalition "Benno Bokk Yakaar" encore moins pour le Gouvernement. Toutes les dispositions sont prises pour la tenue des élections le 30 juillet 2017 (...) C'est un enjeu démocratique majeur et une exigence de bonne gouvernance auxquels le président Macky Sall accorde une importance capitale... Il veille rigoureusement à ce que les élections législatives se tiennent normalement et régulièrement le 30 juillet 2017", a assuré Seydou Guèye dans les colonnes du journal.



La pléthore de listes déposées à la Direction générale des élections (près d'une cinquantaine) ne sera donc pas un prétexte pour le Gouvernement, de reporter le renouvellement de l'Assemblée nationale.



Source Pressafrik