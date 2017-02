Seydou Guèye: « Les objectifs macro-économiques du Président Macky Sall dépassent de loin le Doing Buisness » Vidéo en Wolof

Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2017 à 07:57



Le porte parole du gouvernement du Sénégal, Seydou Guèye a déclaré que les objectifs macro-économiques du président Macky Sall dépassent de loin le classement du Doing Buinsess, car ils visent l'émergence.



Il s’agit , selon Seydou Guèye de faire du Sénégal un pays prisé par les investisseurs internationaux en continuant d’enclencher les réformes idoines au niveau macro-économique pour donner plus de sécurité bancaire et plus de compétitivité aux facteurs de production.



Seydou Guèye a aussi annoncé un Conseil présidentiel de l'Investissement pour bientôt.

