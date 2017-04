Seydou Guèye, porte-parole de l’Apr : « Le Pds est réduit à un patrimoine familial, avec la télécommande à Versailles ou au Qatar … »

Les mouvements « Karimistes »

« C’est désespérant d’entendre ceux qui ont ruiné notre pays, mis en péril notre démocratie, porté le projet d’une dévolution dynastique du pouvoir, s’ériger en donneur de leçons. Vous aurez également remarqué, que pour la première fois, le Pds évoque officiellement le mouvement « Karimiste » dans son communiqué.



Cela indique que les responsables du Pds n’ont rien appris, ni rien oublié. A mon sens, quand un parti politique qui a joué un éminent rôle dans l’histoire politique de notre nation, est réduit à un patrimoine familial, avec la télécommande à Versailles ou au Qatar, on ne devrait pas s’étonner que les réponses qu’il apporte au débat public soient paradoxales ou décalées par rapport à la réalité ou au simple bon sens ».



Le Président Wade tête de liste

« Lorsque l’on entend l’opposition miser sur Me Wade, comme on attendrait le retour de l’enfant prodigue, il y a de quoi désespérer de notre opposition et se demander si ce n’est pas une blague de mauvais goût. S’engager dans l’avenir avec les errements et dérives d’un passé récent et douloureux, un tel état d’esprit n’est absolument pas rassurant ».



Cohabitation

« Pour ce qui est de la cohabitation, aussi exaltante que puisse être l’idée pour l’opposition, je pense qu’elle ne peut pas avoir cours dans notre pays, c’est le président de la République qui définit la politique de la nation. C’est ce que dit notre Constitution. Et politiquement, « Benno Bokk Yakaar » travaille pour consolider et élargir sa majorité".



