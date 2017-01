Seydou Guèye répond au Forum civil:"Il y a des Sénégalais qui voient le mal et le vol partout..."

"Le Forum civil a le droit de douter sur la transparence des marchés des grands projets de l’Etat. Mais, l’Etat est sûr de ce qu’il a fait. Tous les projets sont corrects. Avoir le droit de douter ne veut pas dire que tout est suspect.



"On a l’impression qu’il y a certains Sénégalais qui sont allergiques aux bonnes choses qui arrivent au Sénégal ou au bien-être des Sénégalais. Ils voient le mal partout, le vol partout. Mais, ça, ce n’est pas une attitude utile au projet démocratique. Oui à la critique, mais oui aussi à l’investigation", a déclaré Seydou Guèye, porte-parole du gouvernement, en réponse au Forum civil qui exige l'audit les marchés de onze projets de l'Etat de plus de 1650 milliards.



D'après M. Guèye, il n'y a rien d'anormal, puisque "le Président Macky Sall a renforcé les mécanismes d’investigation (Ofnac : Déclaration de patrimoine, Code de transparence, etc). "Nous sommes encadrés par des cadres qui sont infranchissables. Les marchés publics sont encadrés par des procédures et la problématique de la probité est au cœur de l’action publique. La gouvernance du Président Macky Sall cherche à installer la bonne gouvernance comme la mesure de toute l’action publique, sert-il, avant d'ajouter : depuis son installation, le Président Sall en a une claire conscience".



"Si on veut être honnête, la marche du Sénégal, en matière de transparence, entre 2012 et 2017, est à nulle autre époque comparable. On a adopté un certain nombre d’instruments, le Code de transparence, la déclaration de patrimoine, l’adoption de règles plus contraignantes dans les marchés publics. L’Etat respecte les procédures et les attributions, aussi bien de la Direction centrale des marchés que de l’Autorité de régulation des marchés publics (Armp)", a-t-il fait savoir.



