Seydou Guèye sert du piment à son « ami et grand frère », Me Amadou Sall Répondant à une question relative aux propos de Me Amadou Sall, estimant que le Président Macky Sall aurait peur de Karim Wade, le porte-parole du Gouvernement rit sous cape. Pour lui, c’est plutôt « son grand frère », membre du PDS, qui a peur du fils de Me Wade.

Mardi 10 Octobre 2017

« Mon ami et grand frère, Me Amadou Sall est, depuis la défaite du président Abdoulaye Wade en 2012, dans le règne du rien, pour le rien et par le rien. Je pense que c’est lui qui a peur de M. Karim Wade, au point de le brandir comme un épouvantail.



Je crois qu’au sein même du PDS, rares sont ceux qui lui vouent encore du respect si ce n’est par égard pour son papa, Me Abdoulaye Wade qui s’entête à vouloir lui tracer un destin présidentiel.



J’estime que Karim Wade doit d’abord solder son compte avec les Sénégalais qui l’attendent de pied ferme, pour lui réclamer leur argent », a répondu Seydou Guèye.



Son « ami et grand frère », Me Sall aura l’occasion de lui servir sa seconde version. Certainement !







