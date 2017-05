Seydou Guèye sur la relaxe de l’ex-PM: “Abdoul Mbaye devrait présenter ses excuses à la Justice et au peuple”

Rédigé par leral.net le Samedi 20 Mai 2017 à 09:06 | | 0 commentaire(s)|

Lors de son face-à-face avec la presse, ce vendredi, le porte-parole de l’Alliance pour la République (Apr) est revenu sur le délibéré du procès de l’ancien Premier-ministre, Abdoul Mbaye.



Compte tenu que le leader de l’ACT ne cessait de crier au complot d’Etat alors qu’il a été finalement relaxé par le tribunal, Seydou Guèye lui demande tout simplement de s’excuser. Car, argue-t-il, dans cette affaire, l’indépendance de la Justice ne souffre de l’ombre d’un doute.



“La personne mise en cause dans cette affaire a profité de sa couverture politique pour parler de procès politique et d’instrumentalisation de la justice. J’ai écouté le délibéré rendu et je crois que l’ancien Premier ministre devrait présenter ses excuses à la Justice de notre pays et au peuple sénégalais”, a fulminé le porte-parole de l’APR.



Pour lui, ce verdict prouve que les juges sont des personnes d’éthique, indépendantes. “On ne peut pas être dans un régime où, si la Justice ne vous poursuit pas, vous dites qu’elle est indépendante, et si elle vous poursuit, vous dites que c’est de la politique. C’est inadmissible !” a martelé le responsable apériste.



Poursuivant son propos, il a soutenu que “la Justice, dans notre pays, est rendue par des juges qui sont des personnes éthiques, compétentes et de très grande valeur”.



Accusant l’ex-PM de verser dans la désinformation, M. Guèye d’ajouter d’un ton sec : “Le verdict rendu par le tribunal de Dakar est une bonne chose pour notre démocratie. Cela démontre que l’Exécutif ne donne aucune commande à la Justice et que les décisions sont administrées dans l’intime conviction des juges. Cela montre aussi que notre Justice est indépendante.”



(Source: EnQuête)

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook