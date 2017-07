Seydou Guèye sur le retour de Wade : « Le pays qu’il a quitté, va être différent du pays qu’il va découvrir »

Manifestement, le retour annoncé à Dakar de la tête de liste de la Coalition gagnante Wattu Senegaal ne crée aucune panique du côté du pouvoir. « On n'a pas peur du Président Abdoulaye Wade », a fait savoir Seydou Guèye.



Selon le porte-parole du gouvernement, qui présentait ce vendredi, le livre blanc sur les réalisations du président Macky Sall, le pape du Sopi Abdoulaye Wade va être surpris de découvrir un nouveau visage du pays qu’il a laissé en 2012.



« Le pays qu’il a quitté va être différent du pays qu’il va découvrir. Quand il reviendra au Sénégal, il sera dépaysé puisque il se rendra compte qu’on ne parlera plus de son fils et lui-même est oublié. Il découvrira un autre Sénégal des réalisations », a réagi Seydou Guèye.