Seydou Guèye sur ses vacances : « J’irai faire une escapade dans la sous-région »

Seydou Guèye, le ministre porte-parole du gouvernement va profiter du sourire de ses enfants et de leur bonne humeur, sans manquer de faire une escapade dans la sous-région.



"Ces vacances sont peu particulières, parce que je sors d’une campagne électorale éprouvante, que la victoire de Benno Bokk Yakaar a bien adoucie. Je compte les passer avec mon épouse et mes enfants.



Je mènerai quelques activités politiques, mais surtout des activités de construction de la personne telles que la lecture, un peu de sport. Je compte prendre 5 jours pour me retirer loin de Dakar dans des structures hôtelières, afin de profiter du sourire de mes enfants et de leur bonne humeur.



J’irai aussi faire une escapade dans la sous-région, mais plus pour régler des problèmes personnels. Mes vacances ne vont pas excéder 10 jours."



Source L’OBS