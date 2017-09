Seydou Kanté: "Pourquoi la nomination de Sidiki Kaba comme ministre des Affaires étrangères est pertinente sur le plan de la géostratégique" Il y a quelques jours, Macky Sall chamboulait son équipe gouvernementale. Parmi les grands changements notés dans l'équipe à nouveau conduite par Mahammed Boune Abdallah Dione, il y a le remplacement de Mankour Ndiaye au ministère des Affaires étrangères par Me Sidiki Kaba, précédemment ministre de la Justice. Pour beaucoup, c'est une erreur de casting. Mais, pour Seydou Kanté, Docteur en Géopolitique et géographie politique de la Sorbonne et titulaire d'un MBA de l'Institut d'Administration de Paris (IAE), qui accordait un entretien à nos confrères de « Afrique Connection », l'avènement de Me Kaba à la tête de la diplomatie sénégalaise est « pertinent » du point de vue géostratégique.

Afrique Connection : Lors du tout récent remaniement consécutif aux Législatives du 30 juillet dernier, le Président sénégalais Macky Sall a décidé de changer de ministre des Affaires étrangères. Mankeur Ndiaye, qui était à ce poste depuis octobre 2012, a été remplacé par Me Sidiki Kaba, précédemment ministre de la Justice. Quelle lecture en faites-vous ?



Seydou Kanté : La diplomatie est la mise en œuvre de la politique étrangère définie par le Président de la République qui, dans ses prérogatives constitutionnelles, en fixe les orientations, les axes et les choix. La diplomatie est un domaine réservé au chef de l’État. Le ministre des Affaires étrangères quant à lui, applique la vision du Président.



On a trop souvent entendu dire ces dernières années, même sous le magistère d'Abdoulaye Wade, que la diplomatie sénégalaise était en perte de vitesse. Êtes-vous du même avis ?



Malgré les deux crises géopolitiques, internes (rébellion en Casamance) et externes (crise avec la Mauritanie), qu’il a traversées depuis son indépendance, le Sénégal a su surmonter les épreuves en faveur d’une cohésion sociale à l’intérieur et d’une paix durable avec ses pays voisins, ce qui est un des éléments qui lui vaut une forte présence dans la géopolitique régionale et mondiale.



L’aura internationale du Sénégal se mesure par son ouverture internationale, à travers des réussites comme des tentatives sans suite, et par le rôle de sa diaspora.



Ainsi, du Président Senghor au Président Macky Sall en passant par les Président Diouf et Wade, chacun a contribué à faire de la diplomatie sénégalaise, l’une des grandes richesses du pays et conféré au Sénégal, malgré sa taille géographique, démographique et son poids économique, une grande visibilité internationale.



La politique diplomatique du Sénégal a évolué au fil des années. D’une diplomatie actrice de géopolitique interne et externe, on est passé à un choix géostratégique avec la nomination de Me Sidiki Kaba au ministère des affaires étrangères.



Mais pourquoi, d'après vous, Macky Sall a porté son choix sur la personne de Sidiki Kaba pour incarner cette orientation plutôt sur une personnalité issue du sérail diplomatique ?



Depuis 2012, le Président Macky Sall imprime sa marque, avec sobriété et efficacité dans la politique étrangère du Sénégal, tout en accordant une place de choix à une diplomatie économique pour le développement du pays.



Sa stratégie diplomatique définie dans son projet de société, est articulée autour de la paix, du bon voisinage, de la défense et la promotion de la diaspora, de l’économie, de la souveraineté nationale, de la coopération et de l’intégration ouverte sur le monde.



Le Président Macky Sall fait clairement de la diplomatie sénégalaise, un acteur de la géopolitique interne et externe du pays. Par conséquent, le choix des ministres des Affaires étrangères est primordial. Me Alioune Badara Cissé et Mankeur Ndiaye, les précédents ministres à ce poste, ont chacun joué un rôle prépondérant dans la poursuite du rayonnement de la politique étrangère telle définie par le chef de l’Etat.



La nomination de Me Sidiki Kaba, ex-Garde des Sceaux, répond à la volonté du chef de l’État, Macky Sall, de donner une nouvelle impulsion à la diplomatie sénégalaise.



Sa nomination au Ministère des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur répond à trois points selon moi : La personnalité de Me Sidiki Kaba : humanité, ouverture d’esprit et fidélité au président de la République.



L’homme cumule plus d’une trentaine d’années expérience comme avocat. Il est l’actuel Président des Etats-Parties de la Cour Pénale Internationale (CPI). Avant même d’être nommé Ministre de la justice, il s'était forgé une réputation internationale en tant que défenseur des droits de l'homme et le premier africain qui a dirigé la FIDH, en 2001.



Il s’est distingué dans la lutte contre l’impunité, la peine de mort… Il a apporté une assistance juridique et judiciaire à des journalistes, opposants, syndicalistes, etc. Il a assisté l’actuel Président ivoirien, Alassane Ouattara, observateur de la Cour internationale de justice (CIJ) et l’Onu dans plusieurs élections et facilitateur dans les conflits.



Son parcours et différentes expériences professionnelles lui ont conféré un important réseau en Afrique, en Europe, en Amérique et dans le reste du monde qui lui faciliteront, sans doute, sa mission pour la mise en œuvre de la politique étrangère du Président de la république.



A cela s’ajoutent son génie politique de médiateur, de communicant et son expérience d’avocat. Ces qualités et compétences sont importantes en matière de diplomatie internationale.



Le choix de Me Kaba devient ainsi pertinent dans la diplomatie de proximité avec les voisins du Sénégal tant chère au Président Macky Sall.



A votre avis, quelle sera la méthode Kaba à la tête de la diplomatie sénégalaise et qu'est ce qui fait sa particularité du point de vue géostratégique ?



Le Ministre des affaires étrangères, Me Sidiki Kaba, sera à l’écoute des Sénégalais de l’extérieur qui représentent un pilier de notre économie. Il continuera et accentuera la dynamique de leur rapprochement avec leur administration.



En sa qualité de juriste et avocat, la protection juridique des Sénégalais de diaspora sera son combat.



Sur le plan de la géopolitique interne et externe du Sénégal, sa nomination aux affaires étrangères me paraît encore plus pertinente. Me Sidiki Kaba est originaire du Sénégal des périphéries, une des régions éloignées des centres de décision du pays, Tambacounda.



Cependant, Tambacounda constitue une région géostratégique au Sénégal et dans la sous-région. C’est une région carrefour et l’une des plus grandes zones d’émigration du pays. En outre, c’est la seule région du Sénégal mitoyenne avec quatre pays : la Gambie, la Mauritanie, la Guinée et le Mali.



Les habitants y sont très souvent polyglottes : Wolof, Mandinka, Bambara, Diakhanka, Pular, Soninké… Ces langues aussi couramment parlées en Gambie, au Mali, en Guinée et en Mauritanie. Le choix de Me Kaba devient ainsi pertinent dans la diplomatie de proximité avec les voisins du Sénégal si chère au Président Macky Sall.



