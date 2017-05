Seydou Sané (Pdt Casa-Sport): « Nous n’irons pas à Kaolack pour recevoir le GFC»

Prévu ce samedi au stade Lamine Guèye de Kaolack, le match Casa Sports / Guédiawaye FC comptant pour la 6e journée de la Ligue 1 n’aura sans doute pas lieu. Joint par téléphone hier, le président du Casa, Seydou Sané, persiste et sign : son club ne jouera pas cette rencontre.



Le match Casa Sports / Guédiawaye FC, comptant pour la 6e journée de la Ligue 1, est loin de connaître son épilogue. En effet, l’équipe fanion de Ziguinchor, par la voix de son président Seydou Sané, campe sur sa décision de ne pas jouer cette rencontre.



«Nous n’irons pas à Kaolack pour recevoir le Guédiawaye FC. Je l’ai déjà dit et je le répète : la Ligue pro n’a qu’à prendre ses responsabilités. Qu’elle nous rende nos 3 points ou bien qu’elle les donne au GFC», a-t-il martelé.

Par ailleurs, le président Seydou Sané dit ne pas comprendre pourquoi des gens veulent choisir à leur place le lieu qui doit abriter cette rencontre.



«Moi, je n’ai rien compris. Le stade Aline Sitoé Diatta n’est pas suspendu. Pourquoi cette crainte ? Pourquoi cette psychose ? Des équipes nous ont battus à domicile sans que rien n’arrive. Et puis, pourquoi on n’a pas choisi Kolda pour abriter cette rencontre ? Kolda est notre deuxième stade. En 2014, le Casa recevait au stade régional de Kolda. Donc, pourquoi Kaolack et pas Kolda ?», interroge-t-il.



S’agissant des sanctions qui pourraient frapper son club, Seydou Sané dit ne rien craindre. «Si la Ligue pro a un gros bâton, elle n’a qu’à frapper fort et dur. En tout cas, nous avons les moyens de nous défendre et puis nous sommes dans un État de droit», lâche-t-il. Et d’ajouter : «Ces genres de situations ne font que reculer notre football».



À Kaolack où les admirateurs du Casa Sports se comptent par plusieurs dizaines, c’est la déception car les préparatifs allaient bon train pour aller suivre le match mais également admirer la belle chorale d’Allez-Casa qui ravit les férus de foot.



Source : Stades Quotidien