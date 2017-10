Seydou Sané, Président du Casa Sports : « Chaque déplacement à Dakar nous coûte entre 1,5 à 2 millions »

Les voyages coûtent énormément cher au Casa Sports. En dehors de l’impact physique sur les joueurs, le club de la Casamance en souffre également sur le plan financier. ‘’Chaque déplacement de l’équipe seniors à Dakar, nous coûte entre 1,5 à 2 millions de francs CFA’’, indique le président Seydou Sané. Le successeur de Nouha Cissé à la tête du club, estime néanmoins que sa formation peut supporter les charges. ‘’Malgré tout, nous pensons pouvoir tenir, avec tout ce que nous sommes en train de faire dans le cadre de la recherche des moyens avec nos partenaires et nos sponsors’’, dit-il.



Le président précise d’ailleurs que la question des émoluments est réglée. ‘’Heureusement que depuis deux ans maintenant, nous n’avons pas de problèmes de salaires, d’indemnités et ou de primes à payer, avance-t-il. Le budget n’est pas encore bouclé, mais nous sommes très optimistes. Il le sera au cours de la saison. Il va tourner autour de 100 millions de francs CFA’’.



Conscient de toutes ces difficultés, Seydou Sané est en train de faire entrer le Casa Sports dans une nouvelle ère, notamment avec l’érection du futur siège du club. ‘’Sans une autonomie financière, nous ne pourrons pas être un club professionnel de haut niveau’’, souligne-t-il.



Selon Seydou Sané, l’équipe fanion de la région Sud fait partie des rares formations sénégalaises à disposer à la fois d'équipes en cadets, juniors, seniors et féminine.



Pour la nouvelle saison, l’équipe est en camp d’entrainement fermé depuis une quinzaine de jours au Cap Skirring. Le Casa Sports accueillera ensuite, du 31 octobre au 5 novembre, un tournoi de football qui va regrouper le Ndiambour de Louga, le Jaraaf de Dakar, Dakar Sacré-Cœur, Diambars de Saly, le Port Autority de Gambie, le Real de Banjul ainsi que l’Académie Népa de Bissau.







