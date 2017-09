Sgbs : Un client poignarde une caissière

L’incident est survenu à 11 heures. Devant les autres clients et membres du personnel de l’établissement, médusés.



La victime a été acheminée à l’hôpital Principal. Sa vie serait hors de danger. Son bourreau présumé, lui, a été arrêté et placé en garde à vue pour les besoins de l’enquête.



Pour l’instant, on ignore les causes de la dispute entre le client et la caissière et la nature précise de l’arme du «crime».







Source : Les Échos