Shakira dévoile quelques secrets sur sa vie conjugale avec Gerard Piqué

C'était lors d'une conférence de presse célébrant la collaboration entre Pies Descaizos, la fondation de Shakira, et le FC Barcelone pour la création d'une école, que la chanteuse colombienne a largement évoqué sa vie avec Gerard Piqué. A en croire nos confrères de Marca, la présence du footballeur qui évolue sous les couleurs du club catalan, aurait beaucoup apaisé Shakira. « C'est moi qui suis plus nerveuse, alors que lui est plus tranquille et il me calme. Gérard est l'homme le plus sensible que je connaisse », a-t-elle confié.





La chanteuse révèle par ailleurs que le défenseur du Barça est le plus silencieux de la maison: « Il me donne la paix de l’esprit. Gerard est l’homme le plus sage que je connaisse ». La Colombienne peut ainsi compter sur le soutien infaillible de son mari. « Gerard, comme un partenaire, me soutient dans tout. Il est important pour mon bien être. Il est toujours avec moi. », a révélé Shakira.

De même, le sportif, père de Milan et Sasha, compte en retour sur l’aide de sa femme pour toujours, et pour cela Shakira, le rassure. « On travaille bien à la maison! ». Il faut dire que le défenseur espagnol est soutenu par sa femme dans toutes ses actions. Mais Piqué aussi joue bien son rôle de mari.

Nul n’ignore que Piqué est très engagé par rapport au sujet qui concerne le Barça et la Catalogne en général. Dès lors, Shakira est prête à soutenir son mari qui ne cache pas son rêve de devenir un jour le président du club catalan. Ses sorties font souvent l’objet de beaucoup de polémiques dans les médias.





