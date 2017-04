Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Shakira : elle raconte son coup de foudre (alco­lisé) pour Gérard Piqué Rédigé par leral.net le Jeudi 13 Avril 2017 à 01:42 | | 0 commentaire(s)| La chan­teuse Shakira raconte pour la première fois en chan­son sa rencontre avec son amou­reux, le foot­bal­leur Gérard Piqué.

Si vous compre­nez l'espa­gnol, écou­tez bien les paroles du dernier titre de la chan­teuse libano-colom­bienne, Me enamore car elle raconte en détails sa rencontre avec son mari le foot­bal­leur Gérard Piqué : un coup de foudre au moment où elle s'y atten­dait le moins. "Ma vie a commencé à chan­ger le soir où je t'ai rencon­tré. J'avais très peu à perdre", chante-t-elle. "Je me suis dit : « C'est encore un garçon, mais qu'est-ce que je peux y faire ? », ajoute-t-elle, faisant réfé­rence à leur diffé­rence d'âge, Shakira a 40 ans, Gérard, dix de moins, mais ils sont nés le même jour, le 2 février.

On apprend aussi que ce jour-là, la chan­teuse était mal coif­fée et elle portait simple­ment un soutien-gorge à rayures, qu'ils ont dansé collés-serrés des heures durant jusqu'à épui­se­ment, buvant moji­tos sur moji­tos. La suite de l'histoire, on la connait. les tour­te­reaux se sont rencon­trés sur le tour­nage du clip de waka waka (this time for africa) en 2010. Sept ans plus tard, toujours aussi amou­reux, ils sont les heureux parents de deux enfants, Milan et Sasha (4 ans et 2 ans), et font pâlir d'envie la planète people. Comme nous gardons toujours le meilleur pour la fin, Shakira affirme aussi dans sa chan­son-décla­ra­tion d'amour qu'elle aime­rait avoir dix enfants avec Gérard. Là, on ne l'envie plus…



source:Gala





Accueil Envoyer à un ami Partager